Последствия пожара в Химках попали на видео

Ночью 29 ноября в Химках загорелась кровля двух соседних домов. Общая площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров. Было эвакуировано 100 человек. Пожар удалось потушить к утру. Для эвакуированных был организован пункт временного размещения в школе 4. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение расселить всех эвакуированных в гостиницу, обеспечить их всем необходимым, в том числе горячим питанием.