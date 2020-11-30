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Последствия пожара в Химках попали на видео

Вадим Дроздов
39 минут назад
Ночью 29 ноября в Химках загорелась кровля двух соседних домов. Общая площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров. Было эвакуировано 100 человек. Пожар удалось потушить к утру. Для эвакуированных был организован пункт временного размещения в школе 4. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение расселить всех эвакуированных в гостиницу, обеспечить их всем необходимым, в том числе горячим питанием.
"По прибытии первого спасательного пожарного подразделения установлено: площадь горения кровли в двух рядом стоящих жилых домах. Площадь возгорания составляет 200 кв.м. Всего эвакуировано 100 человек. Данные по пострадавшим уточняются. Для тушения пожара задействовано 78 человек и 24 единицы техники", – сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по МО Алексей Херсонец.
Происшествия,Видео,Пожар в Химках,
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