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Появилось видео извержения вулкана в Индонезии 

Вадим Дроздов 11 минут назад
29 ноября на острове Ломблен на юге Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло. В небо был выброшен столб пепла на высоту примерно четырех километров.
Согласно сообщению, в 00:06 увеличилась сейсмичность, которая указывала на поступление магмы. Затем, за 15 минут до начала извержения вулкана в 09:45 по местному времени (05:45 мск), произошло шесть глубоких вулканических землетрясений. Ранее извержение вулкана Левотоло произошло 27 ноября. Тогда высота столба дыма составила 500 метров.
Как известно, Индонезия входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, которое включает 130 действующих вулканов. Это один из наиболее сейсмически активных регионов планеты.
Происшествия , Видео
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