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Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео

Вадим Дроздов
16 минут назад
В горах Чечни во время съемок погиб известный фотограф Саид-Хусейн Царнаев. Он сорвался в пропасть, пытаясь сделать красивый кадр. Тело фотографа нашли утром 29-го ноября. операция по извлечению тела осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком.
Во время фотосессии с фотографом находились известный чеченский писатель Канта Ибрагимов и местный егерь. Царнаеву было 62 года. Он освещал подробности обеих Чеченских кампаний, его снимки облетали весь мир. До своей смерти Царнаев работал внештатным фотографом медиагруппы "Россия сегодня". Основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.
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