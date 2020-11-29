Ещё
Далее:
Читайте также:
Марадона: из личного архива
Марадона: из личного архива Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Еще 74 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Еще 74 человека с COVID-19 умерли в Москве
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 8902 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 29 ноября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что горячая линия для вопросов по коронавирусу начнет работать в России. Связаться со специалистами можно будет, набрав телефонный номер 122.
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Взрыв произошел в жилом доме во Всеволожске СМИ: Взрыв произошел в жилом доме во Всеволожске СМИ: Захвативший шестерых детей в заложники петербуржец сдался полиции СМИ: Захвативший шестерых детей в заложники петербуржец сдался полиции Обвиняемую в шантаже Тарзана девушку арестовали на два месяца Обвиняемую в шантаже Тарзана девушку арестовали на два месяца
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
00:50
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
В мире Пожары
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
00:05
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
Интернет
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Гонки со стрельбой в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в Петербурге попали на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение