В Саратове нашли мертвыми женщину и ее четырехлетнюю дочь

"Сегодня, 29 ноября, в вечернее время отец 38-летней жительницы Октябрьского района (Саратова) привел старшую внучку домой в одну из квартир дома, расположенного по улице Чернышевского. Однако, пройдя в помещение, мужчина обнаружил тела матери и четырехлетней девочки с колото-резанными ранениями Семья на учете в органах системы профилактики не состоит", - говорится в сообщении.
"В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, условия жизни и воспитания ребенка, в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов местного самоуправления на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях гарантирующих их жизнь и здоровье", - отмечается в сообщении.