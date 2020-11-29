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В Саратове нашли мертвыми женщину и ее четырехлетнюю дочь

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Жительница Саратова с четырехлетней дочерью в воскресенье вечером найдены мертвыми с ножевыми ранениями, сообщила прокуратура региона.
В Саратове нашли мертвыми женщину и ее четырехлетнюю дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня, 29 ноября, в вечернее время отец 38-летней жительницы Октябрьского района (Саратова) привел старшую внучку домой в одну из квартир дома, расположенного по улице Чернышевского. Однако, пройдя в помещение, мужчина обнаружил тела матери и четырехлетней девочки с колото-резанными ранениями Семья на учете в органах системы профилактики не состоит", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии выясняются. По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорным ведомством организовано проведение проверки.
"В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, условия жизни и воспитания ребенка, в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов местного самоуправления на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях гарантирующих их жизнь и здоровье", - отмечается в сообщении.
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