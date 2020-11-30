Кадыров отреагировал на гибель фотографа Царнаева

"Я выражаю искренние соболезнования родным и близким... Сайд-Хусейн был очень талантливым и благородным человеком, который посвятил всю свою сознательную жизнь фотожурналистике. Его деятельность всегда была сопряжена со смертельным риском. Он не боялся работать в горячих точках и, невзирая на опасности, мог с присущим ему мастерством запечатлеть самые трагические и прекрасные моменты жизни", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Его уход большая потеря для российской фотожурналистики и чеченского народа. Сайд-Хусейн на личном примере показал, что профессия журналиста связана с большим риском не только во время боевых действий, но и в мирное время", - добавил глава Чечни.