В Башкирии охотник застрелил сотрудника МЧС. Отмечается, что мужчина целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в друга. Раненый скончался в больнице, сообщает региональный СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении стрелявшего — 62-летнего жителя Куюргазинского района.

ЧП произошло днём 27 ноября. Пятеро мужчин охотились в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток. Один из них, заметив пробегающее животное, выстрелил в него из своего карабина, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, в результате одна пуля попала в грудь другого охотника 39 лет. Пострадавшего тут же отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.