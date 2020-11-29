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В Башкирии охотник застрелил сотрудника МЧС 

Говорит Москва 28 минут назад
Охотник застрелил сотрудника МЧС
Фото: ТАСС
В Башкирии охотник застрелил сотрудника МЧС. Отмечается, что мужчина целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в друга. Раненый скончался в больнице, сообщает региональный СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении стрелявшего — 62-летнего жителя Куюргазинского района.
ЧП произошло днём 27 ноября. Пятеро мужчин охотились в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток. Один из них, заметив пробегающее животное, выстрелил в него из своего карабина, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, в результате одна пуля попала в грудь другого охотника 39 лет. Пострадавшего тут же отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.
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Происшествия , МЧС , Башкортостан
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