В ходе протестов во Франции пострадали 62 полицейских

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По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщает BFMTV.

23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 — в провинции.

Ранее сообщалось , что во время демонстраций травмы различной степени тяжести получили 37 сотрудников сил правопорядка.

Законопроект «О глобальной безопасности» предусматривает наказание за распространение изображения лица полицейского или жандарма с «целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Некоторые протестующие считают эту инициативу нарушением свободы СМИ.