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Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
В ходе протестов во Франции пострадали 62 полицейских
Фото: Reuters
По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщает BFMTV.
23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 — в провинции.
Ранее сообщалось, что во время демонстраций травмы различной степени тяжести получили 37 сотрудников сил правопорядка.
Законопроект «О глобальной безопасности» предусматривает наказание за распространение изображения лица полицейского или жандарма с «целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Некоторые протестующие считают эту инициативу нарушением свободы СМИ.
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Происшествия , Париж , Франция
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