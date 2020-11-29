В центре Афганистана прогремел взрыв 

В афганском городе Газни прогремел взрыв, в результате которого погиб 21 человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает агентство Ariana News, передает ТАСС

Как отмечает глава местной больницы, жертвами и пострадавшими в результате происшествия стали военнослужащие. Уточняется, что инцидент произошел рядом с базой ВС Афганистана — там взорвался заминированный автомобиль.

При этом до взрыва были слышны выстрелы. Действующие на территории Афганистана экстремистские группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее.

Город Газни — административный центр одноименной провинции Афганистана, которая находится в центральной части страны.