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На украинскую журналистку напали в прямом эфире 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
На журналистку напали во время прямого эфира
Фото: @violettatovkes / Instagram
В Киеве на журналисту канала NewsOne Виолетту Товкес напали во время прямого эфира, об этом сообщил сам украинский телеканал.

«Неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве в субботу, 28 ноября. Корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий», — сообщает телеканал NewsOne.

В 16.03 (17.03 мск) к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а после этого принялся толкать девушку. Отмечается, что при этом мужчина что-то эмоционально прокричал, а затем ушел прочь.
Товкес продемонстрировала в кадре разбитый микрофон и пообещала обратиться к правоохранительным органам по факту нападения.

«NewsOne требует от правоохранительных органов возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала, который произошел во время прямого эфира 28 ноября 2020 года и привлечь виновного к ответственности. Телеканал также берет на контроль расследование этого факта насилия», — отметил телеканал.

В октябре 2018 года во время акции протеста у здания МВД Украины радикалы из ультраправой организации совершили нападение на корреспондента NewsOne Анастасию Пшеничную.
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Происшествия , Киев
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