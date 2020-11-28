Жителя Ниццы осудили за угрозы убить учителя

Суд во Франции приговорил к 18 месяцам лишения свободы молодого человека, угрожавшего смертью учителю школы в Ницце , сообщают французские СМИ.

По данным газеты Nice Matin , речь идет о 19-летнем Ильхебе. Он угрожал учителю старшей школы имени Аполлинера, что тот "умрет так же, как Самюэль Пати", жестоко убитый в пригороде Парижа

"Я жил в страхе две недели", — приводит издание слова учителя естественных наук Шарля.

На этот период он был вынужден покинуть своих учеников, убрать свое имя с почтового ящика и не выходить из дома.

Как передает агентство Франс Пресс , молодого человека приговорили к 18 месяцам лишения свободы без возможности досрочного выхода в пятницу вечером. Молодой человек заявлял в свою очередь, что это все была "шутка" для повышения своего авторитета в глазах одной из учениц.

Как передает агентство Франс Пресс, молодой человек больше не является учащимся в рамках школьной системы. Он узнал в соцсетях об инциденте в одном из классов, уроки в котором ведет учитель. Преподаватель попросил объяснений у нескольких учащихся, которых подозревал в списывании на пробном экзамене.

Затем молодой человек получил возможность написать сообщение учителю в другой соцсети и пригрозил ему смертью как у Пати, показывавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В своем Twitter школа поблагодарила правоохранительные органы за "установление личности и быстрое задержание этого человека".