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Жителя Ниццы осудили на 1,5 года за угрозы убить учителя 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
Жителя Ниццы осудили за угрозы убить учителя
Фото: AP Photo / Daniel Cole
Суд во Франции приговорил к 18 месяцам лишения свободы молодого человека, угрожавшего смертью учителю школы в Ницце, сообщают французские СМИ.
По данным газеты Nice Matin, речь идет о 19-летнем Ильхебе. Он угрожал учителю старшей школы имени Аполлинера, что тот "умрет так же, как Самюэль Пати", жестоко убитый в пригороде Парижа.

"Я жил в страхе две недели", — приводит издание слова учителя естественных наук Шарля.

На этот период он был вынужден покинуть своих учеников, убрать свое имя с почтового ящика и не выходить из дома.
Как передает агентство Франс Пресс, молодого человека приговорили к 18 месяцам лишения свободы без возможности досрочного выхода в пятницу вечером. Молодой человек заявлял в свою очередь, что это все была "шутка" для повышения своего авторитета в глазах одной из учениц.
Как передает агентство Франс Пресс, молодой человек больше не является учащимся в рамках школьной системы. Он узнал в соцсетях об инциденте в одном из классов, уроки в котором ведет учитель. Преподаватель попросил объяснений у нескольких учащихся, которых подозревал в списывании на пробном экзамене.
Затем молодой человек получил возможность написать сообщение учителю в другой соцсети и пригрозил ему смертью как у Пати, показывавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
В своем Twitter школа поблагодарила правоохранительные органы за "установление личности и быстрое задержание этого человека".
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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Происшествия , Ницца , Париж , Франция
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