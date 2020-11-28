Женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Вечером 27 ноября около девяти часов вечера поступило сообщение, что неадекватная женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников. Подозреваемая была задержана", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.
Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства инцидента уточняются.