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Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе 

РИА Новости 1 час назад
Женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Вечером 27 ноября около девяти часов вечера поступило сообщение, что неадекватная женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников. Подозреваемая была задержана", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.
Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства инцидента уточняются.
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