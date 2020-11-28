«Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых. И еще одного человека, который во всем этом виноват. Меня коварно и подло обманула, сделала все, чтобы я разорился. Просто-напросто растоптала меня. Я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, вообще, очень плохо», — сказал россиянин, отметив, что он не убийца.