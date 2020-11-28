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Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице 

РИА Новости 43 минуты назад
В Крыму прокомментировали смерть девочки в больнице
Фото: РИА Новости
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки в городской больнице Судака, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
Ранее Эльзара Османова, мать двухлетней девочки, умершей в больнице, обвинила местных врачей в бездействии и некомпетентности. По ее словам, когда ребенка привезли в больницу первый раз, там решили, что у девочки ОРВИ, и отказали в госпитализации. Положили девочку в больницу только вечером, когда ее привезли снова, но менее чем через два часа она умерла. Вскрытие показало, что уже пять дней у нее была пневмония.

"Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются", — сказала Постнова.

По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья пока не называется. Ход расследования находится на контроле у руководства ведомства.
В свою очередь, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что девочка, предварительно, умерла из-за стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии. Начата внутренняя проверка.

"Вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь", — написал Остапенко на своей странице в Facebook.

При этом министр заверил, что никто никого прикрывать не будет.
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