Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Заммэра Новоуральска застрелили на охоте 

News.ru и ещё 7 12 минут назад
Появились подробности убийства заммэра Новоуральска
Фото: novouralsk.su
Заместитель главы Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий погиб в ночь на 28 ноября во время охоты под Алапаевском. По предварительным данным, его застрелили.

По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил ЕАН помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Застрелен замглавы российского города
В рамках дела уже назначены экспертизы, ружьё, из которого был произведён выстрел, изъято.
Черницкому было 58 лет. На должность заммэра его назначили в августе 2019 года, до этого он работал замначальника управления Свердловского отделения «Сбербанка».
Как писал NEWS.ru, следователи Ставропольского края завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в том, что он на охоте по неосторожности застрелил своего 13-летнего сына. 38-летний местный житель отправился со своим ребёнком на охоту, где мужчина, перезаряжая ружьё, случайно нажал на спусковой крючок, и пуля выстрелила в сторону мальчика. По делу назначены судебные экспертизы.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
News.ru: последние новости
Женщина погибла при пожаре в гостиничной сауне в Новосибирске Женщина погибла при пожаре в гостиничной сауне в Новосибирске Семьи участников группы Дятлова озвучили свою версию случившегося Семьи участников группы Дятлова озвучили свою версию случившегося Избитый в Нальчике учитель находится в реанимации Избитый в Нальчике учитель находится в реанимации
Комментарии 21
Происшествия , Московская область , Новоуральск , Свердловская Область , Свердловский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение