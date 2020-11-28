Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россиянка задушила соседку трусами за обидные слова 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянка задушила соседку трусами за обидные слова
Фото: соцсети
Жительница Самары Анна пришла выпить чаю к соседке Ольге и задушила её трусами за слово «разведенка». Об этом сообщает «КП».
На допросе обвиняемая заявила, что причиной ссоры стали навязчивые наставления и упреки соседки по лестничной площадке. Ольга постоянно напоминала Анне, которая развелась в 90-х, что необходимо снова найти мужчину и родить ребенка.

«Часики-то тикают», «с годами не молодеешь», «будет зайка — даст Бог и лужайку» — говорила она.

Последней каплей стало слово «разведенка», брошенное во время чаепития в мае. Сначала женщины дружелюбно общались, но потом разговор вновь зашел о личной жизни.

«Почему ты одна? Почему для себя не родишь? Родители бы помогли нянчиться с малышом» и все в таком духе. Я пыталась сменить тему, но она снова и снова читала мне нотации, как будто специально злила меня. Потом она заявила, что у такой «разведенки», как я, да еще и с дурным характером никогда личной жизни не будет», — заявила Анна.

В итоге женщины устроили серьезную драку. Анна схватила электрический чайник с кипятком и стала бить им Ольгу по голове. Когда та перестала сопротивляться, Анна прошла в спальню, взяла черные трусы, разрезала их ножом и использовала как удавку, чтобы задушить соседку.
Россиянка убила мужа на свой день рождения
Затем женщина смыла с себя кровь, протерла полы тряпкой, смоченной в уксусе, забрала у убитой тысячу рублей, несколько бутылок коньяка и шампанского.
Родные Ольги не смогли дозвониться до нее, приехали в квартиру и обнаружили труп.
Следствие быстро вышло на Анну, она признала вину. В августе уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы
Ранее «Рамблер» сообщал, что под Саратовом женщина задушила сожителя поясом от халата в доме соперницы.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
Комментарии 45
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть