Россиянка задушила соседку трусами за обидные слова 

Жительница Самары Анна пришла выпить чаю к соседке Ольге и задушила её трусами за слово «разведенка». Об этом сообщает «КП».

На допросе обвиняемая заявила, что причиной ссоры стали навязчивые наставления и упреки соседки по лестничной площадке. Ольга постоянно напоминала Анне, которая развелась в 90-х, что необходимо снова найти мужчину и родить ребенка.

«Часики-то тикают», «с годами не молодеешь», «будет зайка — даст Бог и лужайку» — говорила она.

Последней каплей стало слово «разведенка», брошенное во время чаепития в мае. Сначала женщины дружелюбно общались, но потом разговор вновь зашел о личной жизни.

«Почему ты одна? Почему для себя не родишь? Родители бы помогли нянчиться с малышом» и все в таком духе. Я пыталась сменить тему, но она снова и снова читала мне нотации, как будто специально злила меня. Потом она заявила, что у такой «разведенки», как я, да еще и с дурным характером никогда личной жизни не будет», — заявила Анна.

В итоге женщины устроили серьезную драку. Анна схватила электрический чайник с кипятком и стала бить им Ольгу по голове. Когда та перестала сопротивляться, Анна прошла в спальню, взяла черные трусы, разрезала их ножом и использовала как удавку, чтобы задушить соседку.

Затем женщина смыла с себя кровь, протерла полы тряпкой, смоченной в уксусе, забрала у убитой тысячу рублей, несколько бутылок коньяка и шампанского.

Родные Ольги не смогли дозвониться до нее, приехали в квартиру и обнаружили труп.

Следствие быстро вышло на Анну, она признала вину. В августе уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы