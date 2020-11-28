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В России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 24 минуты назад
В России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки медики зафиксировали 27 100 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Каждый пятый (21,1%) пациент не имел клинических симптомов. Выздоровели 27 296, умерли 510 человек.
Лидером по количеству зарегистрированных за сутки пациентов остается Москва. Здесь 7320 новых случаев COVID-19. На втором месте Петербург с 3695 пациентами. Следом расположились Московская область (1065), Нижегородская область (464), Карелия (399) и Свердловская область (390).
Наименьшие темпы прироста отмечены в Ненецком АО (0,3%), Ханты-Мансийском АО (0,6%) и Дагестане (0,6%)
За период эпидемии в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 39 068 пациентов, выздоровели 1 739 470 человек.
Проведено более 75,4 млн тестов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Роспотребнадзоре предупредили: COVID-19 стал сезонным заболеванием и будет приходить каждый год.
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