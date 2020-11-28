Стюардесса-проститутка предлагает интим прямо в полете 

Женщина оказывает пассажирам необычную дополнительную услугу

Стюардесса британской авиакомпании British Airways предлагает пассажирам необычную услугу. За небольшую плату женщина готова реализовать мечту многих мужчин, занявшись с ними сексом прямо в полете. На любопытное объявление, которое появилось на сайте для взрослых OnlyFans, обратили внимание местные таблоиды.

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Пользовательница с ником airhostess7 («Воздушная любовница») разместила несколько пикантных фотографий, на которых она предстает в самолете в форме стюардессы. «В воскресенье без трусиков», — подписала красотка один из снимков. Список предлагаемых услуг довольно широк. Клиенты могут приобрести ношеное нижнее белье и чулки, а также поближе познакомиться с «Воздушной любовницей» в отеле или прямо на борту самолета.