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Стюардесса-проститутка предлагает интим прямо в полете 

Экспресс газета 46 минут назад
Стюардесса-проститутка предлагает интим прямо в полете
Фото: © Ik Aldama / Global Look Press
Женщина оказывает пассажирам необычную дополнительную услугу
Стюардесса британской авиакомпании British Airways предлагает пассажирам необычную услугу. За небольшую плату женщина готова реализовать мечту многих мужчин, занявшись с ними сексом прямо в полете. На любопытное объявление, которое появилось на сайте для взрослых OnlyFans, обратили внимание местные таблоиды.
социальные сети
Пользовательница с ником airhostess7 («Воздушная любовница») разместила несколько пикантных фотографий, на которых она предстает в самолете в форме стюардессы. «В воскресенье без трусиков», — подписала красотка один из снимков. Список предлагаемых услуг довольно широк. Клиенты могут приобрести ношеное нижнее белье и чулки, а также поближе познакомиться с «Воздушной любовницей» в отеле или прямо на борту самолета.
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Журналистам газеты The Sun, которые связались со стюардессой под видом потенциальных клиентов, та призналась: она действительно работает в British Airways и базируется в Лондоне. Работники авиакомпании, с которыми поговорили репортеры, удивлены необычным объявлением. Они связывают желание женщины подработать с тем фактом, что British Airways существенно урезала сотрудникам зарплаты из-за эпидемии Covid-19.
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Комментарии 6
Происшествия , В мире , Лондон , Великобритания
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