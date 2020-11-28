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Женщина погибла в результате пожара в сауне гостиницы в Новосибирске 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Хотела помочь: трагедия в сауне
Фото: depositphotos.com
Пожар произошел в помещении сауны двухэтажной гостиницы в Новосибирске, когда в здании находилось 11 человек. В результате пожара погибла женщина, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 08:13 (04:13 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщения о пожаре, [горела] частная двухэтажная гостиница в подвальном помещении. По прибытии к месту вызова там было плотное задымление. По оперативной информации известно, что внутри здания на момент пожара находилось 11 человек, шесть человек эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены. Также на воздух была эвакуирована женщина без признаков жизни", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что очаг пожара находился в парильной, он был ликвидирован на площади 20 кв. ме. Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего.
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Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, проводится доследственная проверка. Она уточнила, что погибшая — девушка 1994 года рождения. По предварительной информации, на момент возникновения пожара девушка находилась на втором этаже здания, но решила спуститься в парильную, чтобы помочь находящимся там, в результате чего задохнулась.
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Происшествия , Новосибирск , Новосибирская Область
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