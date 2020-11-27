В Москве трое неизвестных избили продавщицу на рынке

Трое неизвестных избили на востоке Москвы женщину и забрали у нее сумку и кошелек с деньгами и банковскими картами, а также телефон. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Как отметили в главке, пострадавшая обратилась за медицинском помощью. У женщины диагностирована травма груди, перелом ребра, растяжение голеностопного сустава. После оказания медицинской помощи она была отпущена. Накануне полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).