Названа профессия Ефремова в колонии

В пятницу, 27 ноября, у осуждённого на семь с половиной лет лишения свободы актёра Михаила Ефремова закончился карантин в СИЗО-3 на территории Белгорода. Его отправляют в ИК-4 в Алексеевке, где ранее своё наказание отбывали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Представители регионального УФСИН рассказали, что заключённые этой колонии, в которой содержатся впервые осуждённые граждане, могут обучиться на токаря, повара или каменщика. Кроме того, в ИК-4 выпускают защитные костюмы, муку, стиральный порошок, отруби и горох шлифованный. Также на территории колонии работают следующие учреждения: общеобразовательная школа, ФКП образовательное учреждение. В последнем заключённые могут отучиться на токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

Также на территории ИК-4 функционирует храм Георгия Победоносца, а в медицинской санчасти принимают врачи различных профилей, в том числе психиатр-нарколог, инфекционист, стоматолог и не только.

Для организации досуга осуждённых в учреждении созданы библиотека, клуб. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, а также площадка для игры в футбол и волейбол, — цитирует РИА Новости сообщение от регионального УФСИН.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Приговор вступил в силу 6 ноября.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ефремов будет содержаться в обычном исправительном учреждении. Об этом сообщила глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Наталья Сокольская.