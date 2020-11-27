Россиянин насмерть подавился мясом в кафе 

РЕН ТВ опубликовало видео скоропостижной смерти клиента петербургской столовой. Мужчина задохнулся на глазах персонала.

Трагедия разыгралась 25 ноября в кафе у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. На записи видно, что мужчина, сидящий за столиком, отчаянно пытается избавиться от застрявшего куска в горле. Заметив поведение посетителя, к нему подошел официант. Какое-то время он пытался выяснить, что происходит. В этот момент клиент начал, заваливаться, теряя сознание. Мужчина упал на пол без чувств. Официант приподнял его и усадил, но никаких попыток спасти посетителя не предпринял, уверяют журналисты.

Мужчина скончался. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Оказалось, что он подавился куском мяса.

Весной, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье несовершеннолетняя модель подавилась шоколадом и умерла. 17-летняя участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в городе Котельники.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент смерти она общалась в подъезде со знакомым молодым человеком. Тот сообщил им, что девушка подавилась шоколадом, который ела, и потеряла сознание, он вызвал скорую помощь, но ее сотрудники не смогли спасти его подругу. Журналисты тогда предположили, что причиной смерти на самом деле могло стать отравление медицинскими препаратами.