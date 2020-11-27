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Киевлянин ответил стрельбой на просьбу надеть маску 

Украина.ру 1 час назад
Киевлянин ответил стрельбой на просьбу надеть маску
Фото: Pixabay.com
Киевские правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в Печерском районе столицы после того, как в аптеке его попросили надеть защитную маску. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Бассейной. Мужчина в состоянии алкогольного воздействия зашел в аптеку без маски, после чего работники и посетители заведения сделали ему замечание. Он стал нецензурно выражаться.

«В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Впрочем, человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в полиции.

Полицейские задержали 44-летнего мужчину и изъяли у него оружие. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также за нарушение правил карантина на мужчину составлен административный протокол.
Ранее сообщалось, что посетитель луцкого супермаркета подрался с патрульными полицейскими из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Также сообщалось, что охрана рынка «Привокзальный» во Львове избила парня, который отказался надеть защитную медицинскую маску.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 16 тыс. украинцев, что стало новым антирекордом.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
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