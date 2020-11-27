Учитель начал стрелять во время конфликта с учениками в Нальчике, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в одной из школ города три ученика напали на учителя истории и стали его избивать.

Причиной конфликта стало то, что, по мнению одного из девятиклассников, преподаватель придирался к нему и «мешал спокойно жить». Чтобы выяснить отношения, обиженный ученик взял с собой двух друзей, с которым и напал на учителя.

Тот, в свою очередь, открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. После этого подростки убежали, отмечает издание.