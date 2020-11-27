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Российский учитель открыл огонь в школе из пистолета 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Учитель начал стрелять во время конфликта с учениками в Нальчике, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, в одной из школ города три ученика напали на учителя истории и стали его избивать.
Причиной конфликта стало то, что, по мнению одного из девятиклассников, преподаватель придирался к нему и «мешал спокойно жить». Чтобы выяснить отношения, обиженный ученик взял с собой двух друзей, с которым и напал на учителя.
Тот, в свою очередь, открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. После этого подростки убежали, отмечает издание.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации и проводят проверку по факту конфликта в городской школе, пояснили «360» в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Происшествия , Видео
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