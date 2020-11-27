Полицейский выстрелил в девочку и сделал ее инвалидом

В Адыгее полицейский выстрелил в девочку-подростка во время автомобильной погони. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Позавчера на Пролетарской улице в хуторе Нововочепшем наряд ДПС приказал водителю ВАЗ-2107, 20-летнему местному жителю Дамиру Тетеру, не имеющему водительского удостоверения, остановиться. Тот проигнорировал требование.

Сотрудники полиции стали преследовать машину. В ходе погони старший лейтенант Алий Кошко сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего стал стрелять в сторону авто. Три пули попали в него, одна из них прошла сквозь кузов автомобиля и пассажирское сидение и попала в пассажирке, 14-летней ученице девятого класса Сусанне Гусейновой, в поясницу. После этого Тетер остановился.

Пострадавшая была госпитализирована и прооперирована. Врачи диагностировали у нее повреждение внутренних органов и прогнозируют, что она станет инвалидом. В настоящее время управление собственной безопасности МВД проверяет обоснованность применения оружия полицейскими.

В июле, как сообщал «Рамблер», трое сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 управления МВД по Улан-Удэ задержали 17-летнего подростка по подозрению в совершении краж. Они доставили его в отдел, завели в служебный кабинет и применили к нему недозволенные методы дознания, а именно насилие, причинив молодому человеку телесные повреждения. Следственный комитет возбудил в отношении полицейских уголовные дела.