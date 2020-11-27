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Замурованное в бетоне тело человека нашли в подвале дома в Красноярске 

Аргументы Недели 2 часа назад
В подвале российского дома нашли замурованное тело
Фото: globallookpress.com
В Красноярске сотрудники коммунальных служб во время работы на объекте обнаружили в подвале жилого дома замурованное в бетоне тело человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 27 ноября.

«Дом на Щорса. Это еще 16 числа было», — уточнил он.

Собеседник отметил, что сейчас по данному факту проводится проверка, работают следователи и оперативники. Правоохранители устанавливают причины и давность смерти и проводят экспертизы. Ранее сообщалось, что мумифицированные останки 56-летнего мужчины обнаружили в сарае в подмосковном Чехове. Об инциденте стало известно 21 сентября.
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Происшествия , Красноярск , Красноярский Край , Московская область , Чехов
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