Вооруженный мужчина ограбил Банк Грузии

"Очевидец, находящийся внутри филиала, рассказал, что вооруженный мужчина в маске ворвался в здание и с угрозами потребовал от кассира деньги. Кассир-оператор отдал ему деньги, после чего мужчина сумел скрыться", — сообщает ТВ.