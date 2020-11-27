Вооруженный мужчина ограбил Банк Грузии

Вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся, сообщает телекомпания "Имеди".
"Очевидец, находящийся внутри филиала, рассказал, что вооруженный мужчина в маске ворвался в здание и с угрозами потребовал от кассира деньги. Кассир-оператор отдал ему деньги, после чего мужчина сумел скрыться", — сообщает ТВ.
На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Правоохранители приступают к следственным мероприятиям. Неизвестно, какую сумму кассир выдал преступнику.