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Вооруженный мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
Вооруженный мужчина ограбил Банк Грузии
Фото: РИА Новости
Вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся, сообщает телекомпания "Имеди".

"Очевидец, находящийся внутри филиала, рассказал, что вооруженный мужчина в маске ворвался в здание и с угрозами потребовал от кассира деньги. Кассир-оператор отдал ему деньги, после чего мужчина сумел скрыться", — сообщает ТВ.

На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Правоохранители приступают к следственным мероприятиям. Неизвестно, какую сумму кассир выдал преступнику.
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Происшествия , Грузия , Тбилиси , Франция
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