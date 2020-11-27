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Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
В Кемерово начались заседания суда по уголовному делу владельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки в размере 7 миллионов рублей представителям надзорных органов. После этого, по версии следствия, он смог осуществить реконструкцию торгово-развлекательного центра без разрешения на строительство и с нарушениями требований проектной документации. В результате в 2018-ом году произошла трагедия, которая унесла жизни 60 человек. В их числе было 37 детей.
Сейчас по результатам проверки обвиняемыми по трём уголовным делам проходят 17 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции слушания несколько раз переносились.
Происшествия , Видео
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