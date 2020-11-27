Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео 

В Кемерово начались заседания суда по уголовному делу владельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки в размере 7 миллионов рублей представителям надзорных органов. После этого, по версии следствия, он смог осуществить реконструкцию торгово-развлекательного центра без разрешения на строительство и с нарушениями требований проектной документации. В результате в 2018-ом году произошла трагедия, которая унесла жизни 60 человек. В их числе было 37 детей.

Сейчас по результатам проверки обвиняемыми по трём уголовным делам проходят 17 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции слушания несколько раз переносились.