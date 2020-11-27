Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео 

В Сочи был задержан пранкер-мотоциклист, который переодевшись в форму сотрудника ДПС катался на байке по городу, исполнял различные трюки и стучался в стекла к автомобилистам. При задержании выяснилось, что мотоциклиста зовут Влад, он блогер и выкладывал свои пранк-видео в Youtube и Instagram. В отделении у Влада отобрали полицейскую форму, выписали 5 штрафов и заставили писать объяснительную записку. Блогер пообещал больше такое не исполнять.

Ранее сообщалось, что в Сочи девушка-блогер на мотоцикле при съемке ролика чудом осталась жива после падения с байка на скорости 190 километров в час.