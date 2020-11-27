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Мужчина убил жену на улице и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 ноября вечером в Калининграде на улице Чернышевского мужчина на глазах детей застрелил жену, а затем и себя. Тела лежат прямо на тротуаре. Часть улицы оцеплена, полицейские на месте происшествия проводят необходимые следственные процедуры. Возбуждено уголовное дело.
По словам очевидцев, мужчина ждал свою бывшую жену возле ее дома. Всего прозвучало 8 выстрелов. У пары осталось двое детей, которые сейчас переданы их бабушке. По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Оба недавно переехали в Калининград из Кемеровской области. У мужчины было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина.
Происшествия , Видео , Громкие уголовные дела
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