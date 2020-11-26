Появились подробности трагедии в Калининграде 

В Калининграде на улице Чернышевского мужчина застрелил бывшую жену на глазах у детей, а затем покончил жизнь самоубийством.

«Сегодня, 26 ноября, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Чернышевского в городе Калининграде обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

Оружие, из которого стрелял отец семейства, было обнаружено рядом с телами. По словам очевидцев, прозвучало не менее восьми выстрелов.

Местные жители рассказали СМИ, что семья недавно переехала в Калининград из Кемерова. Мужчина жил отдельно от жены и троих детей.

Как писал «Рамблер», ранее на этой неделе в станице Павловской на Кубани мужчина жестоко расправился с женой и пасынком из-за наследства. Узнав за завтраком, что супруга не включила его в завещание, муж схватил лежавший на столе нож и нанес жене смертельные удары в шею и грудь. Затем он взял ружье и поехал к детям жены. Одного из сыновей мужчина застрелил, другому удалось выжить.