«Прет естество»: москвич годами насиловал детей

Следственный комитет расследует дело о педофилии в многодетной семье из Подмосковья , в которой воспитывались как родные, так и приемные дети. По версии следствия, отец детей, которому сейчас 66 лет, не раз насиловал удочеренную девочку в период с 2001 по 2008 год, но сообщать в полицию она боялась, а приемная мать игнорировала ее жалобы. Дело было заведено по заявлению подруги девушки. Подозреваемого уже задержали — он частично признал вину.

Следователи возбудили дело против 66-летнего жителя Москвы , подозреваемого в изнасиловании приемной дочери, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии ведомства, москвич несколько раз насиловал девочку в период с сентября 2001 года по январь 2008-го. После задержания в ходе допроса он частично признал свою вину, отмечает Следственный комитет.

Об эпизодах педофилии в семье стало известно 20 ноября. Тогда в дежурную часть столичной полиции позвонила женщина по имени Виктория, пишет портал Life.ru. Она рассказала, что в знакомой ей семье, где воспитывают десятерых приемных детей, годами насилуют и развращают несовершеннолетних. Все это, по словам москвички, происходит в дачном поселке Переделкино в частном доме.

Виктория представилась как подруга одной из приемных дочерей семьи. По словам женщины, началось все в 90-х годах, когда супруги Наталья и Александр, у которых на тот момент были уже пятеро собственных детей, взяли еще троих — двух девочек и мальчика.

Виктория сообщила, что приемным детям приходилось терпеть насилие и домогательства от отца. Они не сообщали о происходящем правоохранителям, так как боялись вернуться в детдом, а самой младшей девочке мужчина давал деньги за молчание.

Дочь рассказала о поведении мужчины матери, но та не восприняла жалобы всерьез: Виктория подозревает, что Наталья закрывала глаза на изнасилования из-за страха лишиться пособий за усыновление.

Когда приемные дети выросли, Наталья и Александр взяли из детдома еще десятерых. Однако позже супруги развелись, и все несовершеннолетние остались жить с Натальей. Женщина вышла замуж во второй раз, но бывший муж продолжал заходить в гости.

Все пятеро родных сыновей выросли и уехали от родителей. Приемная старшая дочь тоже съехала — она уже воспитывает свою дочь. Младшая из девушек, которая чаще остальных подвергалась насилию со стороны Александра, стала мамой пятерых детей, но продолжает жить с приемной матерью. Девушка и привела в дом Викторию, которая на некоторое время осталась жить со знакомыми вместе со своей дочерью.

Однажды семьи поехали на побережье Черного моря, взяв с собой Александра. Во время отпуска дочь Виктории рассказала ей, что мужчина водит детей в палатку и домогается их. Следом семилетняя девочка старшей из приемных дочерей Натальи призналась, что ее насиловал 13-летний приемный мальчик, которого недавно усыновили. Выяснилось, что это не первое надругательство над сестрами со стороны подростка.

Виктория рассказала об услышанном матери девочки, изнасилованной подростком, и женщина отвела ребенка к гинекологу — та сообщила, что проникновение, возможно было, так как на половых органах есть некие рубцы.

Когда Виктория обратилась в полицию с историей семьи, мать приемных детей Наталья опровергла обвинения знакомой. «Девочка сильно пьяная дала показания. <…> Подруга дочери сильно обижается, что не может жить у нас. Она очень меня ревнует к дочери, которая живет здесь», — сказала она Telegram-каналу Life Shot.

Тем не менее позже выяснилось, что старшая приемная дочь подтвердила показания подруги. Именно по факту издевательств над ней Следком возбудил дело — женщине уже поступают угрозы от родных сыновей приемных родителей.

«Мы сейчас дадим показания против тебя, чтобы ты в ближайшие несколько лет занималась именно тем, что бегала по судам. Короче, ты себе устроила веселую жизнь. Сейчас твоего ребенка задрючат, замучают. Тебя задрючат, замучают. <…> Я добьюсь, чтобы тебя вообще размазали, понимаешь?» — заявил один из мужчин родственнице во время телефонного разговора, который оказался в распоряжении Life Shot.

Москвичке также позвонил сам 66-летний отец — в разговоре он не отрицал своей вины, объясняя домогательства тем, что из него «прет сперма». «Я тебя люблю, любил и буду любить. <…. >

Это [педофилия] ненормально, да. А когда от тебя уходит жена любимая и как бы естество выпирает из тебя, куда-то это надо девать. Хоть с детьми, хоть с кошкой, хоть с собакой, не имеет значения. Чисто по-человечески ты же понимаешь, что из меня сперма прет и ее нужно куда-то девать, а ты мне в этом помогла. Чисто по-женски ты должна была понять»,

— сказал Александр.

В ближайшее время его отправят под арест, сообщает региональный СК. Также правоохранители намерены дать правовую оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, которые должны были следить за условиями содержания детей.