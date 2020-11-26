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В Армении обнаружили тело российского военного 

ТАСС 1 час назад
В Армении обнаружили тело российского военного
Фото: Reuters
Тело российского военнослужащего по контракту без признаков насильственной смерти обнаружено в Армении вне территории воинской части, проводится расследование. сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Южного военного округа.

"Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено", — сообщили в ЮВО.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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