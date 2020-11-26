На российской АЭС сработал датчик превышения давления

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Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС действием автоматики отключён от сети в связи со срабатыванием датчика превышения давления во втором контуре.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу станции.

«26 ноября в 17:10 мск седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики отключен от сети по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре», — заявили в пресс-службе

Специалисты устанавливают причины срабатывания датчика.