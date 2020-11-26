Навальный объяснил, почему не умер

44-летний оппозиционер Алексей Навальный решил восстановить беговые тренировки. Он считает, что именно увлечение бегом помогло ему выжить после отравления нервно-паралитическим веществом.

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Врачи сказали мне, что одна из причин, по которым я не умер, — хорошая физическая форма. Я бегал. Страдал, но бегал. Не зря, — написал блогер на своей странице в Instagram.

Он признался, что хочет начать бегать «прям нормально». До этого он пробовал пробежать пять и семь минут, чтобы ощутить движение. Навальный надеется, что тренировки помогут восстановить повреждённую в результате отравления ногу.

Моя левая нога по-прежнему слегка «заморожена», доктора говорят: «Жди, должно пройти». Надеюсь, бег поможет, — подчеркнул политик.

Он пообещал делиться информацией, как проходят тренировки, и призвал всех подписчиков по его примеру заняться бегом.

А вы тоже начинайте, бег — это только по началу противно, а потом ок. А ещё через некоторое время вы начнёте по нему скучать. Плюс, если отравят химоружием, возможно, это вас спасёт! — отметил Навальный.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, больного госпитализировали. После стабилизации его перевезли в немецкую клинику. В сентябре правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом омские медики не обнаружили следов яда в организме оппозиционера. Навальный заявил, что вернётся в Россию после того, как окончательно восстановится.