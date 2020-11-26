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Самолет в Москву не смог взлететь из-за буйного пассажира 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Самолет в Москву не смог взлететь из-за буйного пассажира
Фото: ТАСС
Пассажир рейса Омск-Москва авиакомпании S7 поскандалил с бортпроводниками, что привело к задержке рейса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, ссора возникла из-за тона бортпроводника, который не понравился пассажиру. На видеозаписи, которую привел Mash, мужчина кричит на сотрудников авиакомпании.

«Кто дал вам право орать на меня? Я такой же гражданин Российской Федерации!» — кричит мужчина.

При этом бортпроводник уверяет, что он не кричал на пассажира. Остальные пассажиры встали на сторону экипажа, призвав скандалящего пассажира помолчать.
Telegram-канал сообщил, что в итоге взлет пришлось отменить, в салон вызвали полицию, скандалиста увели. Оставшиеся на борту пассажиры ждут развязки инцидента. Взлет самолета отложен уже на 50 минут.
«Рамблер» писал, что ранее пьяная пассажирка рейса Уфа — Дубай устроила дебош на борту самолете. Девушка била других пассажиров сумкой и руками и не реагировала на требования бортпроводников успокоиться. В какой-то момент несколько мужчин связали ей руки скотчем. Вскоре после этого дебоширка уснула. В аэропорту она была передана сотрудникам правоохранительных органов.
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