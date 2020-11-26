Самолет в Москву не смог взлететь из-за буйного пассажира 

Пассажир рейса Омск-Москва авиакомпании S7 поскандалил с бортпроводниками, что привело к задержке рейса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ссора возникла из-за тона бортпроводника, который не понравился пассажиру. На видеозаписи, которую привел Mash, мужчина кричит на сотрудников авиакомпании.

«Кто дал вам право орать на меня? Я такой же гражданин Российской Федерации!» — кричит мужчина.

При этом бортпроводник уверяет, что он не кричал на пассажира. Остальные пассажиры встали на сторону экипажа, призвав скандалящего пассажира помолчать.

Telegram-канал сообщил, что в итоге взлет пришлось отменить, в салон вызвали полицию, скандалиста увели. Оставшиеся на борту пассажиры ждут развязки инцидента. Взлет самолета отложен уже на 50 минут.

«Рамблер» писал, что ранее пьяная пассажирка рейса Уфа — Дубай устроила дебош на борту самолете. Девушка била других пассажиров сумкой и руками и не реагировала на требования бортпроводников успокоиться. В какой-то момент несколько мужчин связали ей руки скотчем. Вскоре после этого дебоширка уснула. В аэропорту она была передана сотрудникам правоохранительных органов.