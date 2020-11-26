19 ножевых ранений: мужчина закончил вечеринку убийством

В селе Новодевичье Самарской области местный житель, находясь в алкогольном опьянении, из ревности напал на сожительницу и друга – он нанес им 12 и 7 ножевых ранений соответственно, рассказал источник в следственных органах. После убийства мужчина поиздевался над трупами, а затем положил их в обнимку.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В Самарской области задержали жителя села Новодевичье Шигонского района – его подозревают в зверском убийстве сожительницы и друга. Об этом источник в Следственном комитете РФ сообщил местному телеканалу «КТВ-Луч».

По данным СМИ, трагедия произошла 22 ноября – задержанный распивал алкоголь вместе со своей подругой, через некоторое время к ним присоединился общий знакомый. Напитков стало не хватать, и подозреваемый пошел в магазин.

Когда же мужчина вернулся, он увидел, что его возлюбленная спит на полу, а товарищ лежит рядом. Хозяин дома пришел в ярость, приревновав подругу. Он схватил нож, накинулся сначала на друга и нанес ему семь ударов в сонную артерию, после чего переключился на сожительницу – ее он ударил 12 раз, передает телеканал.

Жертвы от полученных ран скончались на месте, однако селянина это не остановило. Погибшему другу он искромсал лицо от уха до уха и отрезал щеку. Своей же возлюбленной мужчина отрезал ухо, после чего положил убитых в обнимку и скрылся с места преступления.

Источник «КТВ-Луч» в Следственном комитете РФ рассказал, что погибшая недавно освободилась из мест заключения, где отбывала наказание за неуплату алиментов, а у убитого мужчины остались жена и ребенок. «Газета.Ru» отправила запрос в СК РФ с просьбой подтвердить информацию о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 18 ноября, в Башкирии задержали 49-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 47-летней экс-супруги из-за ревности. Об этом сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

17 ноября пьяный мужчина вошел в детский сад, где работала его бывшая жена, и ударил ее несколько раз ножом — от полученных ранений женщина скончалась на месте.

После расправы злоумышленник попытался скрыться, однако его задержал учитель физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. В СК уточнили, что никто из детей не стал свидетелем убийства. В ведомстве считают, что мужчина напал на экс-супругу из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Как выяснило издание «КП-Уфа», супруги вырастили двоих детей — сына и дочь. Они часто путешествовали по миру как с детьми, так и наедине. Почти каждый год пара бывала на море. Тем не менее в семье часто случались конфликты из-за ревности мужчины.

«Любил безумно он ее, также безумно ревновал. Туда не ходи, то не надевай, отчитывайся, кто звонил, куда пошла. Но руку ни разу не поднимал на нее, хотя, может, не говорила. Были бы прекрасной семьей, таких детей вырастили! Если бы не его характер»,— рассказала сайту kp.ru знакомая жертвы.

Отношения супругов последний год не складывались. По данным источника газеты «КП-Уфа», они даже развелись, после чего женщина переехала с детьми в частный дом. Однако 17 сентября 2020 года бывший муж в состоянии алкогольного опьянения поджег жилище — на момент пожара никого в доме не было. Постройка сгорела полностью — жертвами стали несколько котят.

Похожая история ранее произошла и в городе Бирюч Белгородской области. Региональное управление СК РФ передавало, что 14 ноября местный 55-летний бизнесмен обратился в полицию и сообщил, что убил топором свою 33-летнюю сожительницу.

Незадолго до трагедии мужчина заподозрил ее в краже денег — новый конфликт разгорелся после отъезда жены к друзьям. «Она перед убийством на несколько дней исчезла, ездила куда-то в гости. А когда вернулась, то начала хамить супругу», — уточнял источник агентства ФАН в силовых структурах. Во время ссоры подозреваемый пять раз ударил возлюбленную топором по голове – женщина скончалась на месте.