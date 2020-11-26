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Вора в законе Бадри Кутаисского уличили в позорящем статус занятии на вечеринке 

Lenta.ru 26 минут назад
Вор в законе опозорился на вечеринке
Фото: primecrime.ru
Вор в законе Бадри Когуашвили, известный в криминальных кругах, как Бадри Кутаисский, позволил себе позорящее воровской статус занятие на вечеринке, которая состоялась 18 октября 1996 года в Сочи. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
По данным ИА, Когуашвили позволил себе «неворовское поведение» на празднике по случаю 80-летия вора в законе Павла Стражникова (Паша Стражник). При этом сам Когуашвили был организатором банкета, на котором присутствовали два десятка почетных гостей с воровскими титулами.
Как пишет «Прайм Крайм», в какой-то момент Когуашвили исполнил смесь канкана и кадрили под руку с вором в законе Тенгизом Гарцкией (Чиж), который находился в состоянии алкогольного опьянения. К танцу криминальных авторитетов присоединился шансонье Иван Кучин.
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Если бы этот танец продлился чуть дольше, его участники могли бы лишиться воровских титулов. Согласно криминальным традициям, вор в законе не должен танцевать или каким-то другим способом демонстрировать свои артистические способности, если это не касается совершения преступлений. А парный танец на сцене ночного клуба под аккомпанемент ансамбля воровской мир и вовсе мог бы расценить как крайне серьезное нарушение.
Ранее 26 ноября сообщалось, что YouTube-каналу ИА «Прайм Крайм» пришлось удалить из сети ролики с воровской сходки в Сочи после жалоб шансонье Ивана Кучина. Пользователь «Иван Кучин» заявил администрации видеохостинга о нарушениях частных и авторских прав. Однако, как отмечает ИА, настоящим поводом для жалоб могло стать именно «неворовское поведение» Бадри Когуашвили, запечатленное на роликах.
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Происшествия , Краснодарский Край , Сочи
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