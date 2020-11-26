Вор в законе опозорился на вечеринке

Вор в законе Бадри Когуашвили, известный в криминальных кругах, как Бадри Кутаисский, позволил себе позорящее воровской статус занятие на вечеринке, которая состоялась 18 октября 1996 года в Сочи. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Когуашвили позволил себе «неворовское поведение» на празднике по случаю 80-летия вора в законе Павла Стражникова (Паша Стражник). При этом сам Когуашвили был организатором банкета, на котором присутствовали два десятка почетных гостей с воровскими титулами.

Как пишет «Прайм Крайм», в какой-то момент Когуашвили исполнил смесь канкана и кадрили под руку с вором в законе Тенгизом Гарцкией (Чиж), который находился в состоянии алкогольного опьянения. К танцу криминальных авторитетов присоединился шансонье Иван Кучин.

Если бы этот танец продлился чуть дольше, его участники могли бы лишиться воровских титулов. Согласно криминальным традициям, вор в законе не должен танцевать или каким-то другим способом демонстрировать свои артистические способности, если это не касается совершения преступлений. А парный танец на сцене ночного клуба под аккомпанемент ансамбля воровской мир и вовсе мог бы расценить как крайне серьезное нарушение.