В Якутске ректора Арктического агротехнологического госуниверситета Ивана Слепцова задержали по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, руководство вуза получило из федерального бюджета 250 млн рублей на обучение 136 студентов-бюджетников. Такую крупную сумму глава учреждения и его коллеги решили забрать себе, внеся в документацию учреждения ложные сведения о поступлении абитуриентов, которых фактически не существовало.

Всероссийский студенческий союз намерен обратиться в Минсельхоз и Минобрнауки РФ с требованием увеличить количество бюджетных мест в Арктическом государственном агротехнологическом университете (АГАТУ), если региональные власти не примут соответствующие меры. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель организации Олег Цапко.