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Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В отеле Дубая британские туристы устроили несколько массовых потасовок. Кадры одной из таких драк опубликовало издание Daily Mail.
На записи запечатлена схватка нескольких мужчин с охранниками в холле гостиницы Five Palm Jumeirah. Кроме того, туристы подрались на пляже и в лобби гостиницы. Владелец отеля Алоки Батра (Aloki Batra) считает, что масштаб драк преувеличен. Они произошли с разницей в один день.
В конце августа россияне подрались с охранниками прибрежной зоны в Сочи. Причиной конфликта стало то, что молодой человек явился на пляж с собакой.
Происшествия , Видео , В мире
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