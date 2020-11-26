Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая 

В отеле Дубая британские туристы устроили несколько массовых потасовок. Кадры одной из таких драк опубликовало издание Daily Mail.

На записи запечатлена схватка нескольких мужчин с охранниками в холле гостиницы Five Palm Jumeirah. Кроме того, туристы подрались на пляже и в лобби гостиницы. Владелец отеля Алоки Батра (Aloki Batra) считает, что масштаб драк преувеличен. Они произошли с разницей в один день.

В конце августа россияне подрались с охранниками прибрежной зоны в Сочи. Причиной конфликта стало то, что молодой человек явился на пляж с собакой.