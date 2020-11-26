Бомж изнасиловал и ограбил 14-летнего подростка 

Житель Башкортостана изнасиловал и ограбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике.

Согласно версии следствия, 15 ноября на лестничной площадке подъезда одного из многоквартирных домов в Демском районе Уфы 22-летний мужчина без определенного места жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика младше 14 лет, отнял у него смартфон и деньги и скрылся.

Мать ребенка узнала о случившемся и обратилась в правоохранительные органы. Следователи и сотрудники полиции осмотрели место преступления, изъяли предметы, провели их экспертное исследование, проанализировали записи с камер видеонаблюдения, допросили очевидцев и местных жителей, составили субъективный портрет подозреваемого, установили его личность и задержали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет) и «Грабеж» (наказывается вплоть до лишения свободы на четыре года).

«В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений», — сообщили в пресс-службе СК.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области рассказали, что тренер одной из спортивных школ в городе Одинцове в течение нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности шести девочек младше 14 лет.