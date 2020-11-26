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Неизвестный ранил ножом мужчину на станции метро «Текстильщики» в Москве 

ТАСС 15 минут назад
У метро в Москве ранили мужчину
Фото: РИА Новости
Неизвестный ранил ножом мужчину на станции метро "Текстильщики" в Москве и скрылся, ведется его поиск. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"26 ноября около 06:30 мск в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с непроникающим ножевым ранением. Со слов заявителя, неизвестный нанес пострадавшему ранение в вестибюле станции метро "Текстильщики". Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленника", — сказал собеседник агентства.

По данному факту начата проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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