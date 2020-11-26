У метро в Москве ранили мужчину

"26 ноября около 06:30 мск в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с непроникающим ножевым ранением. Со слов заявителя, неизвестный нанес пострадавшему ранение в вестибюле станции метро "Текстильщики". Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленника", — сказал собеседник агентства.