Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Суд приговорил москвичку к шести годам колонии за убийство отца 

Москва24 35 минут назад
Суд приговорил москвичку к тюрьме за убийство отца
Фото: depositphotos.com
Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу 37-летней жительницы столицы Ольги Бабушкиной, признанной виновной в убийстве отца. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей прокуратуры столицы.

"Установлено, что 28 марта 2020 года Бабушкина, находясь в квартире в Анадырском проезде, в ходе конфликта со своим отцом на почве личных неприязненных отношений нанесла ему один удар ножом в область груди", — отметили в ведомстве.

В результате 65-летний мужчина скончался на месте. Известно, что отбывать наказание Бабушкина будет в исправительной колонии общего режима.
Ранее москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство своего отца. По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить отца на почве раздела недвижимости. Кроме того, сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.
Видео дня. Яна Рудковская подала в суд за клевету на сына
Москва24: последние новости
В Челябинске 5-летняя девочка съела суши и умерла В Челябинске 5-летняя девочка съела суши и умерла Шесть человек скончались после отравления антисептиком в Якутии Шесть человек скончались после отравления антисептиком в Якутии Мужчина, захвативший детей в Петербурге, сдался Мужчина, захвативший детей в Петербурге, сдался
Комментарии
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замеченный в драке со стрельбой Джиган попал на видео
00:05
Замеченный в драке со стрельбой Джиган попал на видео
Происшествия
Последствия падения фонарного столба на машину у ТЦ «Вегас» попали на видео
00:54
Последствия падения фонарного столба на машину у ТЦ «Вегас» попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Москве попали на видео
03:42
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Москве попали на видео
Новости Москвы
Выпавший с 13 этажа ребенок повис на оконной решетке и попал на видео
01:11
Выпавший с 13 этажа ребенок повис на оконной решетке и попал на видео
В мире Происшествия
Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео
01:21
Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео
Происшествия
Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина
00:07
Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина
В мире США
Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео
01:17
Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео
В мире Войска
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
02:44
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
Происшествия
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
00:25
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
Происшествия
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
00:22
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение