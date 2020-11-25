Стало известно о состоянии детей после ЧП в Колпино

У захваченных отцом в заложники детей из петербуржского Колпино диагностировали травмы разной степени тяжести. Самого младшего из них госпитализировали в отделение реанимации из-за заболевания — телесных повреждений у него нет. Травмы остальных детей описала «Фонтанка».

По информации издания, у 10-летнего мальчика остался след от ножа на шее. Его оставили в детской больнице №22 вместе с тремя братьями, один из которых находится в реанимации. У 9-летнего ребенка диагностировали перелом носа, травмы головы, синяки и ссадины на лице. Его вместе со старшим братом перевели в детскую больницу имени Филатова.