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Описаны травмы захваченных в заложники детей из Колпино 

Lenta.ru 1 час назад
Стало известно о состоянии детей после ЧП в Колпино
Фото: ТАСС
У захваченных отцом в заложники детей из петербуржского Колпино диагностировали травмы разной степени тяжести. Самого младшего из них госпитализировали в отделение реанимации из-за заболевания — телесных повреждений у него нет. Травмы остальных детей описала «Фонтанка».
По информации издания, у 10-летнего мальчика остался след от ножа на шее. Его оставили в детской больнице №22 вместе с тремя братьями, один из которых находится в реанимации. У 9-летнего ребенка диагностировали перелом носа, травмы головы, синяки и ссадины на лице. Его вместе со старшим братом перевели в детскую больницу имени Филатова.
О захвате детей в заложники сообщалось 24 ноября. Их отец выгнал жену из-за подозрений в измене и, вооружившись топором, заперся с сыновьями в возрасте от 3 до 15 лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он угрожал убить детей, если к нему не пустят жену. Позже он сдался силовикам.
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Происшествия , Колпино , Санкт-Петербург
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