Шесть девственниц из России попали в сексуальное рабство 

Шесть россиянок попали в долговое рабство в попытке продать девственность за миллион рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вчера в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области рассказали, что в 2017 году двое жителей Сергиевого Посада через аккаунт в одной из социальных сетей знакомились с девушками, заманивали их в квартиру, совершали в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования группой лиц по предварительному сговору, после чего путем психологического и физического насилия заставляли писать расписки о займе трех миллионов рублей под проценты.

Мужчины было в этом изобличены. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование» и «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» — один из обвиняемых оказался причастен к совершению мошеннических действий с недвижимостью граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Суд признал мужчин виновными и приговорил к лишению свободы на восемь и 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Московский комсомолец» сообщил, что студент одного из вузов и 37-летний бизнесмен создали два аккаунта в одной из соцсетей и размещали там от женского имени объявления о готовности двоих богатых сексуально опытных мужчин лишить девушек девственности за миллион рублей. Жертвам преступников было от 18 до 20 лет. Они привозили их на автомобиле жены предпринимателя в квартиру студента, снимали секс с ними на видео, грозили опубликовать запись в интернете, если они не напишут долговую расписку, но платить не заставляли.