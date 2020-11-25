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Шесть девственниц из России попали в сексуальное рабство 

Артём Кульша 17 минут назад
Шесть девственниц из России попали в сексуальное рабство
Фото: depositphotos.com
Шесть россиянок попали в долговое рабство в попытке продать девственность за миллион рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Вчера в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области рассказали, что в 2017 году двое жителей Сергиевого Посада через аккаунт в одной из социальных сетей знакомились с девушками, заманивали их в квартиру, совершали в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования группой лиц по предварительному сговору, после чего путем психологического и физического насилия заставляли писать расписки о займе трех миллионов рублей под проценты.
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Мужчины было в этом изобличены. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование» и «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» — один из обвиняемых оказался причастен к совершению мошеннических действий с недвижимостью граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Суд признал мужчин виновными и приговорил к лишению свободы на восемь и 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
«Московский комсомолец» сообщил, что студент одного из вузов и 37-летний бизнесмен создали два аккаунта в одной из соцсетей и размещали там от женского имени объявления о готовности двоих богатых сексуально опытных мужчин лишить девушек девственности за миллион рублей. Жертвам преступников было от 18 до 20 лет. Они привозили их на автомобиле жены предпринимателя в квартиру студента, снимали секс с ними на видео, грозили опубликовать запись в интернете, если они не напишут долговую расписку, но платить не заставляли.
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Комментарии
Происшествия , СКР , ФСИН , Московский комсомолец
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