Избитого и изнасилованного мужчину нашли в Петербурге

В поселке на юге Санкт-Петербурга нашли избитого и изнасилованного мужчину, которого удерживали в частном доме. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Утром 24 ноября в полицию обратился местный житель и сообщил, что его 41-летний брат вел асоциальный образ жизни, употреблял алкоголь, часто ночевал на улице. В конце октября мужчина прочитал объявление, что некая благотворительная организация помогает с реабилитацией таким, как он, людям. Он поехал в поселок Сергиево, где эта организация арендовала частный дом.

Там полицейские нашли запертого в комнате и избитого брата заявителя. Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами ребер, ног и рук, гематомами на теле и травмой полового органа. Он рассказал полицейским, что благотворители его отмыли, обогрели и устроили разнорабочим на стройку. Однако зарплату он не получал, она передавалась на руки администратору Павлу.

17 ноября мужчина пришел к нему, они выпили, после чего потерпевший потребовал от Павла выдать ему заработок. Но вместо денег его избили и заперли в комнате. Позже Павел вернулся с двумя мужчинами (всего в доме проживает 15 постояльцев), который били потерпевшего, а также совершали над ним насильственные действия сексуального характера. Они издевались всю ночь, а потом опять заперли мужчину в комнате, где он провел неделю. Потерпевший уговорил одного из постояльцев позвонить брату, и тот обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых обидчиков пострадавшего — троих приезжих в возрасте от 24 до 44 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера.