«Писай в штаны, урод»: учительница затравила школьника

Петербурге учительница не пустила старшеклассника в школьный туалет, назвав его «моральным уродом» и» пообещав выкинуть в окно. Педагог сорвалась на него якобы из-за смерти супруга- преподавателя ОБЖ, которого «довёл» школьник.

Запись инцидента опубликовали в сообществе ««Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Запись сделал старшеклассник, который пытался пройти в туалет на этаже для младших классов. На его пути встала учительница, которая наотрез отказалась пропускать его в уборную.

«Не пойдешь ты в туалет. Пошел вон отсюда. Здесь начальная школа. Писай в штаны. Устраивает?» - завила педагог.

Женщина назвала школьника «моральным уродом», пообещала выкинуть его в окно и недоуменно спросила, кто его «такого родил». Услышав в ответ «мама», педагог заявила ученику, что помнит её.

«Учителя 314 школы ругаются матом. И говорят ученику про умершего родителя, чтобы она молилась за него там», - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи, знакомые с ситуацией, рассказали, что у учительницы недавно умер супруг, который работал в той же школе учителем ОБЖ, сообщает Ura.ru.