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Ширвиндт экстренно госпитализирован

Артём Кульша
1 час назад
Актер Александр Ширвиндт госпитализирован. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, 86-летний Ширвиндт, а также его 85-летняя жена архитектор Наталья Белоусова были доставлены в одну из больниц Москвы с диагнозом «Вирусная пневмония». В настоящее время врачи оценивают состояние актера как тяжелое. Он и его супруга проведут в медицинском учреждении несколько ближайших дней.
Ширвиндт, как сообщал «Рамблер», — художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР. Он играл в театре Ленком, театре на Малой Бронной, в таких фильмах и сериалах, как «Маленькие комедии большого дома», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Еще раз про любовь», «Ревизор», «Майор "Вихрь"», «12 стульев» и «Самый маленький гном».
17 ноября на 85-м году жизни скончался режиссер Роман Виктюк, незадолго до того заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19. 20 ноября состоялось прощание с ним. Ширвиндт посетил мероприятие. Он назвал Виктюка праздником театра и незаслуженно круглосуточным подарком и посетовал на то, что вместе с Виктюком ушел свет, талант и индивидуальность.
С начала пандемии коронавирусной инфекции многие российские знаменитости заболели ею, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко и певец Филипп Киркоров.
Происшествия,Видео,Наталья Белоусова,Сергей Галанин,Александр Ширвиндт,Кристина Асмус,Гоша Куценко,Анна Нетребко,Юрий Башмет,Роман Виктюк,Филипп Киркоров,Москва,
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