Ширвиндт экстренно госпитализирован

Актер Александр Ширвиндт госпитализирован. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, 86-летний Ширвиндт, а также его 85-летняя жена архитектор Наталья Белоусова были доставлены в одну из больниц Москвы с диагнозом «Вирусная пневмония». В настоящее время врачи оценивают состояние актера как тяжелое. Он и его супруга проведут в медицинском учреждении несколько ближайших дней.

Ширвиндт, как сообщал «Рамблер», — художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР. Он играл в театре Ленком, театре на Малой Бронной, в таких фильмах и сериалах, как «Маленькие комедии большого дома», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Еще раз про любовь», «Ревизор», «Майор "Вихрь"», «12 стульев» и «Самый маленький гном».

17 ноября на 85-м году жизни скончался режиссер Роман Виктюк, незадолго до того заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19. 20 ноября состоялось прощание с ним. Ширвиндт посетил мероприятие. Он назвал Виктюка праздником театра и незаслуженно круглосуточным подарком и посетовал на то, что вместе с Виктюком ушел свет, талант и индивидуальность.