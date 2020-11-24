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Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
В Южно-Сахалинске житель одного из многоквартирных домов, расположенных на проспекте Мира, разгромил подъезд. Он разбил окно в комнате охраны и предпринял попытку сорвать камеры видеонаблюдения. Проход подъезда дебошир завалил детскими колясками.
Об инциденте изданию Sakhalin.info рассказала проживающая в доме женщина. Она сообщила, что не смогла попасть в помещение и буквально застала нарушителя на месте происшествия. Он спустился вниз с монтировкой и при этом утверждал, что не имеет никакого отношения к происходящему.
Жители подъезда переживают из-за случившегося, ведь подозреваемый в погроме мужчина является владельцем офисных помещений на первом этаже. Ранее из-за его конфликтов с управляющей компанией, он уже оставлял жильцов без воды и тепла. Он уезжал на несколько дней и не предоставлял ключи от цокольного этажа, где находятся коммуникации, УК.
Происшествия , Видео , Sakhalin.info
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