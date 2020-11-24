Колпино местный житель забаррикадировался в жилом доме и угрожает топором шестерым детям, сообщает Telegram-канал Baza. На место инцидента выдвинулись бойцы спецназа.

Известно, что домашнего террориста зовут Денис Бильтюков. Ему 38 лет. Мужчина выгнал из дома, расположенного в Колпино на улице Пролетарской, жену, закрылся изнутри и взялся за топор. В здании в настоящее время находится шестеро детей. На месте работают полицейские. Бойцы спецподразделения в пути.

По данным «Фонтанки», злоумышленнику 42 года. Он выдвигает ряд требований, которые на данный момент журналистам не известны. Мужчина уверяет, что если к нему не прислушаются, он начнет убивать детей и убьёт «их всех».

Журналисты «Невских Новостей», сообщают , что Бильтюков требует, чтобы к нему пришла жена, с которой он намерен расправиться. С преступником работают переговорщики. Полицейские пытаются проникнуть в квартиру. Правоохранители отмечают, что мужчина расхаживает по комнатам, прижимая к себе маленького ребенка и периодически замахивается на него топором.