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Россиянин взял в заложники шестерых детей 

Павел Тиунов 1 час назад
В Колпино местный житель забаррикадировался в жилом доме и угрожает топором шестерым детям, сообщает Telegram-канал Baza. На место инцидента выдвинулись бойцы спецназа.
Известно, что домашнего террориста зовут Денис Бильтюков. Ему 38 лет. Мужчина выгнал из дома, расположенного в Колпино на улице Пролетарской, жену, закрылся изнутри и взялся за топор. В здании в настоящее время находится шестеро детей. На месте работают полицейские. Бойцы спецподразделения в пути.
По данным «Фонтанки», злоумышленнику 42 года. Он выдвигает ряд требований, которые на данный момент журналистам не известны. Мужчина уверяет, что если к нему не прислушаются, он начнет убивать детей и убьёт «их всех».
Журналисты «Невских Новостей», сообщают, что Бильтюков требует, чтобы к нему пришла жена, с которой он намерен расправиться. С преступником работают переговорщики. Полицейские пытаются проникнуть в квартиру. Правоохранители отмечают, что мужчина расхаживает по комнатам, прижимая к себе маленького ребенка и периодически замахивается на него топором.
В октябре, как сообщал «Рамблер», житель Красноярского края взял в заложники свою девушку и ее детей. Инцидент произошел в поселке Тасееве. 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своей девушкой стал бросаться на нее и ее пятерых детей с топором. Некоторое время спустя на место прибыли полицейские. Тогда мужчина запер женщину и детей в доме и начал бросаться с топором на правоохранителей. По словам очевидцев, он ранил участкового в ногу и повредил патрульный автомобиль. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, он доставлен в ОВД, а женщина и дети не пострадали.
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Происшествия , Видео , МВД
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